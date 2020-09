LANCIANO-TORTORETO: UN ROSATO PER CELEBRARE LA TAPPA DEL GIRO D’ITALIA

TORTORETO – Un vino rosato speciale per celebrare la tappa Lanciano-Tortoreto del Giro d’Italia 2020, in programma il prossimo 13 ottobre.

Si è svolta, presso la Tenuta Terraviva di Tortoreto, la presentazione del Cerasuolo d’Abruzzo DOC “Giusi”.

All’evento hanno partecipato il sindaco di Tortoreto, Domenico Piccioni, l’assessore al Turismo Giorgio Ripani, Federica Topi, responsabile marketing della Tenuta Terraviva ed Ivan Di Marco, marketing manager di Mind in Action, Brand and Communication Agency con sede ad Alba Adriatica che ha progettato l’etichetta speciale.

“Il nostro Cerasuolo – ha sottolineato Federica Topi – viene vinificato da uve Montepulciano, il vitigno principe dell’Abruzzo. Viene vinificato “in bianco”, a contatto con le bucce giusto il tempo della pressatura, un paio d’ore, per renderlo il più fresco e beverino possibile, perché questa caratteristica ben si adatta alla nostra collocazione geografica, a ridosso del mare. Abbiamo dedicato al Cerasuolo un appezzamento di vigna di montepulciano, che esiste da trent’anni e dalla quale facciamo questa vinificazione in bianco”.

La Tenuta Terraviva, recentemente premiata dal Comune di Tortoreto quale eccellenza del territorio durante la cerimonia di celebrazione delle Spighe Verdi della Fee, ha ottenuto numerosi riconoscimenti a livello nazionale ed internazionale, tra cui la “Chiocciola Slow Wine”, il “Vino Quotidiano” ed il riconoscimento tra i 100 migliori rosati d’Italia di Slow Wine per il “Giusi” 2019, il “Vino Slow” con il Trebbiano d’Abruzzo Mario’s 45 2017 ed il premio “Tre Bicchieri” del Gambero Rosso.

“Voglio ringraziare la Tenuta Terraviva – ha affermato l’Assessore al Turismo Giorgio Ripani – per aver accettato immediatamente la mia proposta di realizzare una bottiglia che omaggiasse la decima tappa del Giro d’Italia 2020. È un ulteriore segnale di quanto siano sensibili al tema della valorizzazione del nostro territorio: sin dagli anni settanta hanno creduto ed investito in Tortoreto, con risultati che la terza generazione di imprenditori sta ottenendo anche a livello internazionale. Oggi, donano alla nostra città un ulteriore, elegante, tocco di rosa in omaggio al grande evento del 13 Ottobre”

“In occasione della tappa del 13 ottobre– ha dichiarato il Sindaco di Tortoreto Domenico Piccioni – Tortoreto potrà brindare con l’edizione limitata a tema del “Giusi”, un eccellente rosato prodotto sulle nostre colline, che si abbina alla perfezione con la carovana rosa del Giro. La nostra Amministrazione sta portando a termine una stagione estiva molto impegnativa, che però ha dato soddisfazioni in termini di presenze anche a settembre, e proseguirà con i suoi progetti che puntano alla valorizzazione di Tortoreto e delle sue tante eccellenze: è un piacere fare squadra con le realtà del territorio per promuovere le qualità del nostro Comune”.

Proprio il concetto del “lavoro di squadra”, che ben si adatta ad uno sport come il ciclismo, ha ispirato il layout dell’etichetta, ha sottolineato Ivan Di Marco, Marketing Manager di Mind in Action, “con uno stile minimalista e un’eleganza in linea con l’immagine Terraviva. Abbiamo voluto rappresentare il ciclista con un unico tratto grafico, a simboleggiare l’unione d’intenti tra l’Amministrazione e realtà produttive del territorio per la valorizzazione di Tortoreto”.

