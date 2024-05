L’AQUILA-AMATRICE: RESTAURATA “MADONNA DEL VIAGGIATORE”, I RINGRAZIAMENTI DELLA COMUNITA’

L’AQUILA – “A margine del completamento del 3 lotto della superstrada L’Aquila-Amatrice, la Deltalavori, di propria iniziativa, rispettando la sacralità del luogo ed interpretando al meglio le intenzioni con cui negli anni venne realizzata quella edicola, con il geometra Franco Giovannone e l’ingegner Luca Volante, ha lavorato per restituire una parte di storia alla collettività”.

Lo scrive in una nota Graziano Santucci, portavoce della comunità: “Vorrei, a nome di tutti i cittadini dell’Alta Valle dell’Aterno, ed in particolare degli abitanti di San Pelino e San Giovanni, esprimere i miei più sentiti ringraziamenti alla ditta Deltalavori Spa Sora, per i lavori di sistemazione e ristrutturazione della “Madonna del viaggiatore” situata in una nicchia sulla SS 260 nei pressi dell’abitato di San Pelino”.

“Realizzata nella seconda metà dell’800 a seguito di una grazia ricevuta, la ‘Madonnella’ così come tutti la conoscono, rappresenta un punto di riferimento sacro a cui l’intera collettività è legata; durante la festa della Madonna delle Grazie il quadro, che si trova all’interno della nicchia, viene preso e portato in processione a testimoniare la riconoscenza del popolo verso la Madonna, che miracolosamente salvò una famiglia precipitata nel fiume Aterno”.