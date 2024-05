L’AQUILA: “DA GIORNI NESSUNO PASSA A RITIRARE RIFIUTI, ASM IN DIFFICOLTA'”, LA SEGNALAZIONE

L’AQUILA – “Sono tre giorni che nessuno passa a ritirare i rifiuti, una condizione inaccettabile per i cittadini che comunque pagano regolarmente la Tari”.

A denunciare la situazione è un lettore di AbruzzoWeb che lamenta come, da giorni, nelle frazioni aquilane di Colle e Pozza di Preturo, nessun operatore della Asm – la società aquilana multiservizi – abbia provveduto a svuotare i cassonetti per la raccolta differenziata.

“Ho chiamato diverse volte la Asm per far presente il problema – spiega – mi è stato risposto che non c’è abbastanza personale e che hanno difficoltà nella gestione quotidiana del lavoro. Qualsiasi sia la motivazione di questo disservizio, francamente, non è giustificabile”.