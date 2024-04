NAS E ASL INCONTRANO LE IMPRESE A CHIETI: EVENTO ORGANIZZATO DA CONFARTIGIANATO

CHIETI – Fornire alle imprese del settore alimentare – dai ristoranti ai bar, dalle pasticcerie ai panifici e fino ai caseifici, ai frantoi e alle piccole aziende artigiane – tutte le indicazioni operative e gli strumenti per adeguarsi rispetto ai riferimenti normativi in materia igienico sanitaria e strutturale e, più in generale, per quanto riguarda la prevenzione, la salute e la sicurezza. Queste le finalità dell’evento gratuito dal titolo “Nas e Asl incontrano le imprese: le attività di prevenzione a tutela della salute e della sicurezza”. L’appuntamento è per domani, giovedì 11 aprile, alle ore 16:00, nella sede di Academy ForMe, al primo piano del centro commerciale Centauro, in via Filippo Masci, a Chieti. L’iniziativa è promossa da Confartigianato Imprese Chieti L’Aquila.

Nel corso dell’evento, dopo l’introduzione e i saluti di Gaudenzio D’Angelo, presidente della categoria Alimentazione Confartigianato Chieti L’Aquila, sono previsti gli interventi di Alcide Massaro, direttore facente funzioni del Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro (Spsal) – Asl 2 Lanciano Vasto Chieti, del capitano Maria Rosaria Paduano, comandante dei Carabinieri del Nas di Pescara (Nucleo CC Antisofisticazioni e Sanità) e del luogotenente Saverio Vitto, sempre del Nas abruzzese.

“Per le imprese – afferma il presidente della categoria Alimentazione di Confartigianato Chieti L’Aquila, Gaudenzio D’Angelo – non è facile muoversi nei meandri della normativa igienico sanitaria. Molto spesso, infatti, all’origine di problemi e criticità c’è l’oggettiva difficoltà riscontrata nel comprendere limiti, regole e vincoli imposti dalle leggi di riferimento. Proprio per dare una risposta alle tante richieste che arrivano dal territorio e in una logica di promozione della prevenzione sui luoghi di lavoro, abbiamo pensato ad un’iniziativa che coinvolga le autorevoli voci dei rappresentanti della Asl e dei Carabinieri del Nas, organi ispettivi del settore. Si tratterà di un evento in cui, in modo semplice e chiaro – conclude D’Angelo – verranno fornite indicazioni concrete ai partecipanti, che avranno la possibilità di porre domande e di chiarire ogni dubbio”.