OK DAL COMUNE DELL’AQUILA PER RIATTIVARE IL FORNO PUBBLICO NELLA FRAZIONE DI ONNA

L’AQUILA -Via libera da parte della Giunta comunale al progetto presentato da ESE-CPT L’Aquila finalizzato alla ricostruzione alla riattivazione funzionale del forno pubblico situato in via Martiri, angolo via del Forno.

A proporre la delibera è stato l’assessore alle Politiche urbanistiche, Edilizia, Pianificazione e Ispettorato urbanistico, Francesco De Santis, a conclusione di un iter procedurale e amministrativo avviato dal suo predecessore, e attuale consigliere comunale, Daniele Ferella.

Risale al 2019, infatti, l’istanza formulata da Ese-Cpt all’Ente comunale per il rilascio del permesso di costruire per il ripristino della struttura che, come riportato nel documento approvato dall’esecutivo, rappresenta un “simbolo di antiche tradizioni locali che costituiscono patrimonio culturale della comunità Onnese”.