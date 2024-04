CONSIGLIO REGIONALE: M5S “PER MARSILIO PRIMI GUAI IN MAGGIORANZA”

L’AQUILA – “Buona la prima? Decisamente no! Il discorso del Presidente Marsilio, nella seduta di apertura della XII legislatura di Regione Abruzzo, è all’insegna della continuità, ma nel senso più negativo del termine” ad affermarlo è il Capogruppo del Movimento 5 Stelle Francesco Taglieri, che continua “Dopo una prima legislatura incentrata più ad aumentare il consenso di Fratelli D’Italia in Abruzzo, che a risolvere i problemi dei cittadini, il Marsilio Bis parte a stento con decisioni e rivisitazioni dell’ultima ora sulla composizione della Giunta e degli organi di Consiglio regionale. Il suo intervento, poi, è affidato a una lunga riflessione sulla necessità di aumentare il numero di assessori e sul cambio della legge elettorale. Passano in secondo piano i problemi legati alla sanità, alle lunghissime liste d’attesa, all’occupazione e a tutti quei problemi che vivono giornalmente gli abruzzesi. Viene da chiedersi, quindi, a chi stava parlando realmente il Presidente nel suo insediamento. Non certo ai cittadini, ma probabilmente alla sua maggioranza che sembra faticare ancor prima che la corsa inizi. La coperta, più che corta, sembra già piena di buchi!”

Per il Capogruppo 5 Stelle, un film completamente diverso si è visto sui banchi dell’opposizione.

“Come opposizione – continua Taglieri – abbiamo iniziato la legislatura nel migliore dei modi. Luciano D’Amico, già dalla prima seduta si è dimostrato un punto di riferimento importante per proseguire sulla strada di una coalizione di minoranza compatta, che con abnegazione si pone l’obiettivo di difendere i territori e di migliorare la qualità della vita di chi li abita. Il Movimento 5 Stelle all’interno dell’opposizione sarà garanzia costante di ascolto dei cittadini abruzzesi, che troveranno come sempre nella nostra forza politica un interlocutore attento e disponibile a portare la loro voce all’interno delle istituzioni” conclude.

Il Movimento 5 Stelle all’interno dell’Assise sarà rappresentato, appunto, dal Consigliere uscente, già Capogruppo nella scorsa Legislatura, Francesco Taglieri, e dalla neoeletta in Consiglio regionale, Erika Alessandrini, già Consigliera comunale di Pescara e Capogruppo del M5S nell’Assemblea cittadina. Erika Alessandrini nella seduta di apertura è stata votata compattamente come Consigliere Segretario dell’ufficio di Presidenza, e insieme ad Antonio Blasioli, Vicepresidente del Consiglio regionale, rappresenterà la voce delle opposizioni all’interno dell’Ufficio di presidenza.

“Aver ottenuto un incarico all’interno dell’Ufficio di Presidenza è molto importante per il Movimento 5 Stelle” afferma Erika Alessandrini “gestire al meglio i ruoli in quota opposizione è fondamentale per attuare un’operazione di controllo e vigilanza sulle azioni della maggioranza e per garantire, all’interno del Consiglio abruzzese, quella rappresentatività e pluralità che fa bene alla democrazia. Ringrazio il coordinatore regionale Gianluca Castaldi che ci è stato al fianco dal primo giorno e tutti i colleghi dell’opposizione per l’intesa e il clima di serena collaborazione che si è instaurato già dalla prima seduta. Abbiamo un grande lavoro da fare tutti insieme e lo faremo con lo spirito di condivisione che da sempre contraddistingue il Movimento 5 Stelle” conclude.