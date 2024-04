PARCHEGGI L’AQUILA: SCONTRO IN MAGGIORANZA, FDI, “DA FI MANCANZA DI RISPETTO, NON CAPISCONO ATTI”

L’AQUILA – È ancora scontro tra Fratelli d’Italia e Forza Italia all’Aquila e la crisi in corso da mesi in Giunta irrompe nel giorno del 15esimo anniversario del terremoto del 6 aprile 2009, questa volta sul tema dei parcheggi, una delle criticità mai risolte nella complessa ricostruzione del centro storico.

“In un giorno come quello di oggi, che da quindici anni per la nostra comunità non può che essere dedicato alla memoria, al dolore, in cui ciascuno elabora il lutto in modo del tutto personale ma con il massimo rispetto e la sobrietà che in effetti nessuno ha mai fatto mancare, solo Giorgio De Matteis e Stefano Morelli potevano rompere il muro del doveroso silenzio”, scrivono in una nota il coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia Claudio Gregori e il coordinatore comunale Michele Malafoglia, rispetto all’ordinanza del Comune dell’Aquila sui parcheggi.

Intanto sulla discussa delibera è arrivata la precisazione dall’assessore comunale Paola Giuliani che ha paralto di un semplice “disguido”, una delibera scritta male, precisando che i residenti non dovranno attenersi alle fasce orarie, spostando la macchina dalle 203 postazioni in striscia gialla, dalla 9 alle 13 e dalle 16 alle 19, ma in quegli orari i non residenti, se trovano il posto libero, potranno parcheggiare.

Gregori e Malafoglia rispondono così ai due forzisti che ieri, in un comunicato, criticando la delibera di Giunta sui parcheggi hanno rincarato la dose dopo settimane di scontri: “Appare incredibile, e degno di approfondimenti, ricercare la mente che ha partorito una proposta, che potremmo definire schizofrenica. In pratica, si richiede ai cittadini che vivono in centro storico tra mille disagi come schiamazzi, lavori di ricostruzione e ripavimentazione, mancanza di servizi, e potremmo aggiungerne altri, di parcheggiare all’interno degli stalli dedicati ad orari alterni”.

Da qui la risposta di Gregori e Malafoglia: “Innanzitutto, la delibera oggetto di critica, come tutte quelle assunte dall’amministrazione, è stata condivisa con tutti i gruppi di maggioranza per cui ci domandiamo – a Gabriele De Angelis, coordinatore provinciale di Forza Italia – se le prese di posizione del suo vice e del coordinatore comunale dell’Aquila vengano concordate o siano frutto della libera interpretazione che di volta in volta i due intendono dare alle vicende amministrative aquilane”.

“Qualunque cittadino” spiegano Gregori e Malafoglia “in determinati orari stabiliti in modo piuttosto chiaro dall’apposita ordinanza, può usufruire degli stalli riservati ai residenti, solo qualora questi ultimi dovessero liberarli. Dunque, il residente che alle 9,00 del mattino ancora non si desta può dormire sonni tranquilli perché non è scritto da nessuna parte che deve andare a togliere la sua auto dal parcheggio. Sonni tranquilli possono dormire anche Giorgio De Matteis e Stefano Morelli, evidentemente poco capaci, nonostante la lunga esperienza soprattutto del primo, di capire gli atti amministrativi”.

“Vogliamo insomma ribadire, offrendo un elemento di chiarezza ai cittadini più che ai due esponenti di Forza Italia – partito con il quale, appunto, questa scelta è stata condivisa – che non sono i residenti che dovranno attenersi alle fasce orarie, ma in determinati orari potranno essere i non residenti ad usufruire degli spazi che dovessero liberarsi”, continuano Gregori e Malafoglia

“I 203 stalli riservati ai residenti, contrassegnati da segnaletica orizzontale di colore giallo”, ribadiscono i due coordinatori di Fratelli d’Italia, “dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 16,00 alle 19,00 potranno insomma essere occupati anche dai non residenti, se dovessero trovare dei posti liberi”.

L’ulteriore polemica arriva dopo l’addio a Forza Italia del consigliere comunale Maria Luisa Ianni, vicina al sindaco Pierluigi Biondi, di FdI, ultima puntata della crisi nella maggioranza di centrodestra innescata dalla richiesta di Forza Italia di una verifica dell’azione di governo e di un posto in giunta, come compensazione per il passaggio del suo assessore, Roberto Tinari, all’Udc.