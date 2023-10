PROGETTO UPI “ON LIFE”: DOMANI A SULMONA EVENTO DI CHIUSURA INTERVENTI CONTRASTO DISAGIO GIOVANILE

SULMONA – Uno dei temi centrali sarà quello del cyber bullismo su cui relazionerà Stefano Bortone, vice questore aggiunto del Commissariato di pubblica sicurezza di Sulmona (L’Aquila), domani, per l’evento conclusivo del progetto “On Life. La Riconnessione – interventi di contrasto al disagio giovanile”. Appuntamento alle 10, nel liceo scientifico “E. Fermi” di Sulmona per il progetto ammesso e cofinanziato da Upi (Unione province italiane) con 50.000 mila euro.

L’iniziativa è nata dalla consapevolezza di quanto la vita dei giovani sia fortemente condizionata dall’utilizzo dei social media e dalla constatazione di quanto la pandemia abbia incrementato l’utilizzo dei social network da parte delle nuove generazioni determinando gravi forme di disagio.

I ragazzi hanno dovuto appoggiarsi a soluzioni digitali per supportare l’istruzione, la socializzazione e il gioco. Questo ha determinato la necessità di intervenire con strategie e attività volte a ridimensionare l’uso dei social da parte dei giovani ristabilendo il giusto equilibrio tra la dimensione reale e quella virtuale.

Attraverso percorsi formativi e laboratori nei luoghi della natura, si è cercato di offrire ai giovani l’opportunità di ricomporre ed elaborare le fratture esperienziali sperimentate nel lungo periodo della pandemia, riappropriandosi pienamente del rapporto con la dimensione fisica e tangibile di cose e persone.

Il progetto provinciale è stato rivolto ad un campione di giovani di 4 istituti di secondo grado, uno per ciascuna area territoriale – L’Aquila, Avezzano, Sulmona e Castel di Sangro – con la finalità di far “riconnettere” i giovani al territorio, favorendo la conoscenza dei luoghi e offrendo esperienze all’interno dei siti celestiniani espressione di cultura, spiritualità ed alta valenza naturalistica oltre che storica ed artistico-architettonica.

L’iniziativa è stata fortemente voluta dalla Provincia dell’Aquila ed ha avuto come partner Anci Abruzzo, Uisp provinciale, l’istituto tecnico per Geometri “R. Morandi” di Sulmona, l’istituto di istruzione superiore “Patini-Liberatore” di Castel di Sangro; come sponsor la fondazione Cassa di risparmio dell’Aquila. Tra gli associati: Comuni di L’Aquila, Avezzano, Sulmona, Castel di Sangro, Rotary Interclub Sulmona-L’Aquila-Isernia.