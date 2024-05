PROVINCIA L’AQUILA: CONCLUSI I LAVORI SULLA S.S. 82 IN VISTA DEL PASSAGGIO DEL GIRO D’ITALIA

L’AQUILA – Conclusi i due lotti di lavori sulla Strada Statale 82 “Della valle del Liri” che collega San Vincenzo valle Roveto e Balsorano, tratto di strada per il quale è previsto il passaggio del Giro D’Italia il prossimo 12 maggio nel corso della tappa Avezzano – Napoli.

Come si legge in una nota, l’opera di consolidamento e messa in sicurezza del manto stradale, per il tratto interessato da una frana e reso impraticabile, era stata affidata alla ditta “Comar srl” di Civitella Roveto (AQ) il 6 marzo 2024. Il costo complessivo dell’opera è stato di 1.200.000 euro, finanziato per 1milione e 64mila euro con i fondi stanziati da decreto del Ministero dei Trasporti e per i restanti 136.000 euro da fondi della Provincia.

Un altro intervento per il rifacimento stradale di altri tratti della S.S.82, del costo di circa 774.000 euro circa, è stato effettuato dalla ditta “P.R.S. Produzioni e Servizi srl” di Avezzano.

“Si tratta di un intervento effettuato in vista del giro d’Italia ma programmato da tempo, a testimonianza dell’attenzione della Provincia verso il territorio del Rovetano – dichiara il vicepresidente della Provincia con delega in materia di viabilità area Marsica Gianluca Alfonsi – Continueremo a portare avanti l’impegno assunto con tutti i sindaci del territorio per un tratto di strada importante anche dal punto di vista paesaggistico”.

“Traguardo raggiunto, siamo riusciti ad ultimare i lavori in tempo per consentire il passaggio del Giro d’Italia – dichiara il presidente della Provincia dell’Aquila Angelo Caruso – abbiamo ripristinato il tratto stradale interessato dalla frana e abbiamo sistemato molti punti ammalorati del manto stradale. Tutto pronto per questo importante evento che interesserà la Marsica”.