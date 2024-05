PROVINCIA L’AQUILA: CONCLUSI LAVORI SULLA SR 471 “DI LEONESSA”

MONTEREALE – Conclusi i lavori di rifacimento di nuovo asfalto e segnaletica riguardanti la S.R. 471 “di Leonessa”, per un importo complessivo di 1,5 milioni di euro, nella tratta ricadente nel comune di Montereale.

“I lavori, effettuati dalla ditta la Sabina Conglomerati srl, con sede a Poggio Catino ( Rieti) – dichiara in una nota Vincenzo Calvisi, consigliere provinciale delegato alla viabilità – sono stati conclusi in tempo per il passaggio della ottava tappa ciclistica del Giro d’Italia 2024, prevista l’11 maggio, con partenza da Spoleto ed arrivo a Prati di Tivo, attraversando il territorio aquilano, ma rappresentano un’importante risposta per la zona di Montereale e dell’Alto Aterno.”

Soddisfazione per i lavori viene espressa dai consiglieri provinciali Gabriella Sette e Daniele D’Angelo.