REGIONALI: LUPI, “NOI MODERATI SEMPRE PIU’ IMPORTANTE NEL CENTRODESTRA”

TORINO – “Il ruolo di Noi Moderati lo abbiamo dimostrato in Sardegna e in Abruzzo, con il 5,6% e il 3%: sono sempre più importanti nella proposta del centrodestra perché sono un segno di responsabilità, concretezza, serietà e moderazione”.

Così il leader della formazione politica nata alle ultime politiche, Maurizio Lupi, in occasione del via alla campagna elettorale in Piemonte, oggi a Torino in un incontro insieme al governatore uscente Alberto Cirio, in corsa per il bis.

“Qui in Piemonte insieme al presidente Cirio – ha detto Lupi – vogliamo vincere la sfida del buon governo: perché l’unico contenuto vero della proposta politica del centrodestra è che quando i cittadini ti danno la fiducia occorre governare bene e credo che in Piemonte, come accaduto in Abruzzo e accadrà in Basilicata, le urne diranno questo”.

“Il nostro obiettivo – ha aggiunto – è allargare, riportare al voto i cittadini che hanno un po’ abbandonato il centro. In Europa siamo con Forza Italia nel Partito Popolare, che vogliamo far tornare forte anche in Italia, ma alle regionali è giusto che ognuno si presenti con la propria identità alle elezioni”.