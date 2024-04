REGIONE: SCOCCIA, “SMENTISCO VOCI MIO PASSAGGIO A FDI, IO CONSIGLIERE DI NOI MODERATI”

L’AQUILA – “Smentisco categoricamente ogni accostamento a Fratelli d’Italia: sono e resterò un consigliere regionale di Noi moderati”.

Lo fa sapere, smentendo voci che circolano da giorni, Marianna Scoccia, sindaco di Prezza, in provincia dell’Aquila, rieletta alle regionali del 10 marzo con oltre 5.2oo voti, in predicato di essere nominata, con il voto di domani in consiglio, vice presidenza del consiglio.

Nella passata legislatura, Scoccia, eletta con l’Udc, era uscita dalla maggioranza entrando a i ferri corti non solo con la Lega, ma anche con il presidente della Regione Marco Marsilio. Poi il ritorno nel campo del centrodestra con Noi Moderati.