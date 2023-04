RIABILITAZIONE NEUROLOGICA: IL 19 MAGGIO CONVEGNO ALL’AQUILA CON AUTOREVOLI ESPERTI ITALIANI

L’AQUILA – Percorsi di riabilitazione neurologica con équipe multidisciplinari, nuove tecnologie e telemedicina: sono i temi salienti del congresso della Società Italiana Riabilitazione Neurologica (Sirn) in programma il 19 maggio all’Aquila.

L’appuntamento, all’auditorium del Consiglio regionale, dal titolo ‘Nuove tecnologie e percorsi assistenziali in neuroriabilitazione è organizzato dalla professoressa Irene Ciancarelli dell’Università dell’Aquila, responsabile della Neuroriabilitazione che opera nell’ambito dell’unità operativa di Riabilitazione Territoriale della Asl 1 Abruzzo, area L’Aquila, diretta dal dott. Antonello Bernardi.

Al convegno saranno presenti, tra gli altri, Mauro Zampolini, presidente nazionale della Sirn che parlerà di teleriabilitazione, e il prof. Giovanni Morone, ricercatore dell’università dell’Aquila che parlerà di robotica per la riabilitazione dei deficit neurologici. Il convegno è indirizzato alle figure professionali sanitarie (medici, fisioterapisti, logopedisti e psicologi) che, tramite un gioco di squadra, prendono in carico il paziente con danni neurologici e lo sottopongono a un programma di riabilitazione per cercare di riportarlo alla migliore autonomia possibile in relazione all’entità delle lesioni subite. Questo percorso multidisciplinare viene integrato con le recenti tecnologie, come robotica, telemedicina, realtà virtuali e intelligenza artificiale, che consentono di misurare performance e definire specifici programmi di riabilitazione. ”

“Sarà l’occasione – dichiara Ciancarelli – per fare il punto della situazione e mettere a confronto esperienze e sensibilità professionali diverse, al fine di migliorare gli standard assistenziali a beneficio dei pazienti con danni neurologici”.

Nel comprensorio di L’Aquila l’Unità operativa di Riabilitazione Territoriale assicura circa 10.000 prestazioni annue e dispone, tra l’altro, di un ambulatorio per la valutazione delle funzioni cognitive e di uno di fisiatria neuroriabilitativa. Ictus, Parkinson, Sclerosi Multipla e malattie neurodegenerative sono alcune delle patologie più frequenti che causano danni cerebrali e provocano anche disabilità gravi, con un forte impatto sociale ed economico e che quindi necessitano di un percorso neuroriabilitativo specifico, si legge in una nota della Asl.