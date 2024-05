SULMONA: VISITA SANTANGELO E LA PORTA A ISTITUTO SUPERIORE “E.FERMI”, “OFFERTA DIDATTICA INNOVATIVA”

SULMONA – “Sono rimasto piacevolmente colpito dall’offerta didattica e formativa dell’Istituto d’Istruzione Superiore ‘Enrico Fermi’ di Sulmona perché presenta un modello di apprendimento innovativo che consente a studentesse e studenti di acquisire abilità e competenze spendibili nel mondo del lavoro e lungo l’arco della vita”.

A dirlo, in una nota, l’assessore regionale all’Istruzione, Roberto Santangelo, che questa mattina ha visitato la scuola sulmonese insieme alla consigliera Nicoletta La Porta.

“Con aule attrezzate per la musica, il cinema, la realtà aumentata, la radio e perfino un’aula Green dotata di serra di ultima generazione, l’Istituto dimostra di recepire le indicazioni nazionali riguardo il valore dell’ambiente didattico per agevolare lo sviluppo delle capacità degli studenti. Gli spazi adeguatamente allestiti consentono, infatti, l’apprendimento trasversale delle discipline e favoriscono la partecipazione e la creatività, per una scuola che si apre attivamente all’attuale contesto sociale ed economico. La guida illuminata della dirigente scolastica Luigina D’Amico rende l’Istituto Fermi una scuola da prendere d’esempio”, conclude Santangelo.