UN LABORATORIO DI FUMETTO PER LA GIORNATA INTERNAZIONALE DELLE DONNE NELLA MATEMATICA CON IL GSSI

L’AQUILA – Un laboratorio di fumetto insieme a circa 150 alunni e alunne delle scuole secondarie di primo grado dell’Aquila e di Avezzano per celebrare la giornata internazionale delle Donne nella Matematica.

È l’iniziativa delle ricercatrici del Gran Sasso Science Institute e del DISIM, il Dipartimento di ingegneria e scienze dell’informazione e matematica dell’Università degli Studi dell’Aquila. “Oggi mi sveglio creativa”, questo il nome dell’iniziativa, si terrà dal 13 al 17 maggio nell’Auditorium del GSSI: un’occasione pensata per May12:Celebrating Women in Mathematics, la serie di eventi che ogni anno, nel mese di maggio, festeggia in tutto il mondo il ruolo delle donne in questa materia affascinante e dal linguaggio universale. Una data ovviamente non casuale, ma scelta per ricordare la nascita di Miriam Mirzakhani, matematica iraniana e professoressa a Stanford, medaglia Fields nel 2014 (l’equivalente del Nobel) e scomparsa nel 2017 a soli 40 anni d’età. L’eredità di Mirzakhani non risiede però soltanto in ambito scientifico, ma anche nella passione per il lavoro di ricercatrice che ha saputo trasmettere. Un lavoro che a dispetto dal sentire comune, è estremamente creativo. Il laboratorio di fumetti si inserisce proprio in questo solco e tra senso di lettura, griglia, balloon, inquadrature, dialoghi e didascalie trascinerà gli studenti in questo affascinante mondo e lo sposerà con la scienza.

«Il processo creativo che si mette in moto quando si disegna una storia a fumetti non è poi tanto diverso da quello che usano tutti i giorni scienziati e scienziate – spiegano le organizzatrici – richiede grande studio preliminare, ma anche autonomia nel lavoro e capacità di seguire un’intuizione, fino a vedere se l’idea che abbiamo avuto può stare in piedi o no. Il lavoro di ricerca si basa sul cercare soluzioni che prima non c’erano, con un pizzico di immaginazione e tanto lavoro pratico sperimentale: esattamente come avviene in campo artistico».

Ad accompagnare i ragazzi e le ragazze nel processo di creazione di una tavola di fumetto ci sarà Alice Milani, tra le più stimate artiste italiane in questo campo. Interverranno anche le ricercatrici del GSSI e dell’Università degli Studi dell’Aquila che racconteranno la loro esperienza quotidiana.