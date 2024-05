VOTO MONTESILVANO: D’ADDAZIO, “SQUADRA GOVERNO SI BASERA’ SU COMPETENZE”

MONTESILVANO – “Tenendo conto delle indicazioni dei partiti, i componenti della squadra di Governo cittadino saranno scelti soprattutto in base alle competenze, persone giuste nel posto giusto”.

Così, in un’intervista a Rete8, sulla scelta degli assessori in Giunta in vista delle amministrative in programma a Montesilvano (Pescara), il candidato a sindaco per il centrosinistra Fabrizio D’Addazio: “La prima cosa che farò sarà quella di creare una buona squadra di governo. Sicuramente terrò conto delle indicazioni dei partiti ma la valutazione finale spetta me e la farò in base alle competenze”.

Aggiunge D’Addazio, “voglio scegliere le persone giuste al posto giusto e, se fosse necessario, anche esterni alle liste elettorali”.

In vista nella Grande Pescara o Pescara, per D’Addazio “è importante far sì che l’ingresso di Montesilvano sia da protagonista e non da ospite. Per questo bisogna impegnarsi a migliorare la città, come ad esempio, la viabilità, le strutture e infrastrutture, la pedonalità. È un’opportunità per Montesilvano” conclude.

Il tour di Fabrizio D’Addazio prosegue nel comitato elettorale mobile e martedì 7 maggio si fermerà di fronte Porto Allegro. “Siamo noi che andiamo dai cittadini”, ribadisce il candidato sindaco del centro sinistra.

Si possono conoscere le date, i luoghi del tour, gli eventuali cambiamenti sul sito ufficiale di Fabrizio D’Addazio candidato a sindaco della città di Montesilvano (daddaziosindaco.it)

Sulla pagina social di Fabrizio D’Addazio Sindaco Montesilvano. https://www.facebook.com/FabrizioDaddazioMontesilvano