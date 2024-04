ATLETI AQUILANI AI VERTICI DEL CROSSFIT NAZIONALE: SUCCESSO ROMANO PER IL TEAM DI EUGENIO MORSANI

L’AQUILA – Gli atleti aquilani continuano a macinare primati nella disciplina del CrossFit italiano.

Nell’ultima gara di Roma, che si è svolta nel weekend del 6 e 7 aprile, su un totale di 164 partecipanti da tutta Italia, quattro sportivi delle palestre aquilane sono saliti sul podio e altri due hanno conquistato il quinto posto nella categoria di appartenenza.

Il team, allenato da Eugenio Morsani, era formato da Valerio Proietti, Roberto Gallucci, Davide Vespa, Michele Taranta; l’unica donna della squadra, Francesca Grieco, è allenata dal coach Manuel Stranges.

Ad aggiudicarsi il primo posto nella categoria Elite MM (Man Man), la più alta del CrossFit, sono stati proprio Morsani e Proietti che hanno gareggiato in coppia. Secondi, nella Categoria Beginner MM, Galucci e Vespa. Con un ottimo quinto posto, per la Categoria Elite MW, dove gareggiano in tandem un uomo e una donna, si sono piazzati Taranta e Grieco.

L’evento sportivo, organizzato dalla palestra romana “Box The Shack”, ha rappresentato il momento finale di un percorso di selezioni iniziato nel mese di gennaio. Il metodo sviluppato da Morsani, chiamato “Arkademy”, prevede un parallelo allenamento di mente e corpo, portando persone di qualsiasi età a migliorare giorno dopo giorno e prescinde dall’esclusiva preparazione atletica dedicata a chi si cimenta nelle competizioni.

Gli aquilani saranno impegnati in nuove gare a fine aprile e primi di maggio, rispettivamente ad Ascoli e Roma.

La coppia Morsani e Proietti è in preparazione per la partecipazione all’evento “Steelman 2024”: una gara di 24 ore che prevede 9 Km di corsa, 2 km di nuoto, 10 km di Kayak, 42 km di Mountain bike e ulteriore prove tra pesistica e ginnastica. L’edizione 2024 si svolgerà a Gaeta dal 24 al 26 maggio.