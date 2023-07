PESCARA – Nonostante le previsioni meteorologiche preannunciassero una lieve riduzione delle temperature, l’Abruzzo, complice il vento di garbino, è ancora nella morsa del caldo e i pochi rovesci registrati in giornata non hanno migliorato la situazione.

Secondo le rilevazioni dell’associazione Caput Frigoris, sono stati raggiunti i 42,5 gradi a Morro d’Oro, nel Teramano; seguono Montesilvano e Francavilla al Mare, con 40,9 gradi, Tollo con 40,1 e Città Sant’Angelo, con 39,8 gradi.

Favoriti dalle condizioni meteo estreme, si sono registrati i primi incendi, per fortuna senza gravi conseguenze.

I Vigili del fuoco di Pescara, ad esempio, hanno effettuato alcuni interventi per piccoli roghi di sterpaglie, sia in città sia in provincia.

Per la giornata odierna, d’altronde, il Centro funzionale d’Abruzzo della Protezione civile prevedeva un rischio di incendi “medio” per le province di L’Aquila, Pescara e Chieti e “basso” per la provincia di Teramo.