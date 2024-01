CHIETI: CARPENTIERE MUORE PER INFARTO ALLA WALTER TOSTO

CHIETI – Un dipendente della Walter Tosto è morto nella tarda mattinata di oggi a causa di un infarto mentre era al lavoro nello stabilimento di Chieti Scalo.

Si tratta di Tonino Esposito, 51 anni, di Penne, dove risiedeva, un carpentiere con 21 anni di anzianità aziendale.

L’uomo stava lavorando all’improvviso si è accasciato, l’allarme dato dai colleghi è stato immediato e sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 ma per l’uomo non c’era più nulla da fare, vani i tentativi di rianimarlo. La salma è stata restituita ai familiari per i funerali.