CONSIGLIO COMUNALE L’AQUILA: VIA LIBERA AL RENDICONTO DI ESERCIZIO 2023

L’AQUILA – Supera i 23 milioni e 400mila euro il risultato positivo di amministrazione nella gestione dei conti del Comune dell’Aquila per l’anno 2023. Il dato è contenuto nel rendiconto (consuntivo) relativo all’anno trascorso, approvato questa mattina dal Consiglio comunale.

Il provvedimento ha ottenuto 19 voti a favore (Fdi, L’Aquila Futura, Forza Italia, Civici e Indipendenti per Biondi sindaco, Udc, Lega) e 9 contrari (Pd, L’Aquila Coraggiosa, L’Aquila Nuova, Il Passo possibile).

Illustrando il provvedimento in Aula, l’assessore alle Politiche economiche, finanziarie e di bilancio, il vicesindaco Raffaele Daniele, ha fatto rilevare come il risultato 2023 superi di 3 milioni e 800mila euro quello del 2022. Dell’avanzo di amministrazione in questione, sono stati vincolati e accantonati poco più di 17 milioni di euro, per lo più per i fondi rischi e i crediti di dubbia esigibilità, mentre la parte disponibile è stata fissata in oltre 6 milioni di euro, a fronte dei circa 3 milioni e 600mila euro del 2022.

Con un emendamento presentato dal sindaco Pierluigi Biondi, e votato all’unanimità da parte del Consiglio, 4 milioni di euro dell’avanzo di amministrazione disponibile verranno impiegati per la sostituzione delle funi portanti della funivia del Gran Sasso. Le entrate accertate dello scorso anno hanno superato i 322 milioni di euro.

“Il rendiconto approvato oggi – commenta in una nota il vicesindaco Daniele – è la testimonianza tangibile di quanto siano sani i conti del Comune. La gestione che abbiamo adottato è stata, in questi ultimi anni, all’insegna della prudenza e della razionalizzazione della spesa, nonché improntata a favorire investimenti possibili, definiti e con un effettivo vantaggio per la comunità. Il tutto, grazie alla capacità di intercettare fondi e finanziamenti che hanno aperto e aprono la strada a interventi mirati alla rinascita e allo sviluppo del territorio, che sono sotto gli occhi di tutti”.

In precedenza il Consiglio comunale aveva approvato il rendiconto 2023 dell’Istituzione Centro Servizi Anziani, illustrato in Aula dall’assessore alle Politiche sociali, Manuela Tursini, con il quale è stato accertato un avanzo di amministrazione pari a circa 4 milioni e 600mila euro.

Via libera anche al conto degli agenti contabili e agli inventari dei beni mobili e immobili. Quest’ultimo provvedimento, esposto in Consiglio dall’assessore alla Manutenzione e Valorizzazione del patrimonio, Vito Colonna, ha contemplato, nel 2023, nuove acquisizioni per un valore di 5 milioni e 800mila euro, mentre le pratiche di trasformazione del diritto di superficie in proprietà sono state 13, che hanno fruttato un’entrata nella casse comunali di quasi un milione di euro.

A inizio seduta il Consiglio ha approvato all’unanimità il conferimento della cittadinanza onoraria alla Croce Rossa Italiana.