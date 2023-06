CONSIGLIO L’AQUILA, ODG FRATELLI D’ITALIA SU RAMELLI: “LA SINISTRA ESCE DALL’AULA PER NON VOTARE”

L’AQUILA – “Il voto odierno rappresenta una vittoria per tutti coloro che in questi 48 anni hanno difeso e tutelato la memoria di Sergio Ramelli e per coloro che, dopo le vergognose scritte comparse in città, si sono immediatamente attivati per riparare a questo oltraggio”.

Così, in una nota, Claudia Pagliariccio, consigliere comunale di Fdi e prima firmataria, che con il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia esprime soddisfazione per l’approvazione, da parte dell’assise civica aquilana, dell’ordine del giorno che condanna le scritte oltraggiose comparse in città contro il giovane militante del Fronte della Gioventù Sergio Ramelli, assassinato nel 1975, e impegna l’amministrazione comunale a promuovere iniziative per ricordare la sua memoria.

“La decisione del Consiglio di – prosegue l’esponente di FdI – fa infatti seguito alla presentazione del volume dedicato alla storia di Sergio, che abbiamo tenuto con il circolo di L’Aquila Sociale a Palazzo Fibbioni in una gremita Sala Rivera. Una vicenda di cui va mantenuta viva la memoria e con l’atto odierno il Comune si impegna formalmente a farlo sia nelle scuole sia con la realizzazione di una lapide commemorativa a lui dedicata”.

“Dispiace solo – conclude Leonardo Scimia, capogruppo di Fratelli d’Italia – che la minoranza abbia assunto un atteggiamento pilatesco, prima proponendo di eliminare lo specifico riferimento a Sergio Ramelli nella lapide commemorativa e poi uscendo dall’aula al momento del voto. Purtroppo si è confermato ciò che avevo preconizzato: la sinistra ha perso, ingenuamente, l’occasione per pronunciarsi, una volta per tutte, contro la logica dell’odio ideologico che ha contraddistinto gli anni più bui della nostra nazione, quelli degli anni di piombo, e che ha condotto alla morte di un ragazzo di appena 19 anni”.

