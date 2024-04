DA CASTEL ROMITO A CASTEL DI SANGRO: VISITA DELL’ATTORE MEOGROSSI AL SINDACO CARUSO

CASTEL DI SANGRO – L’attore Sergio Meogrossi, interprete del personaggio del primo cittadino di Castel Romito nel film “Un mondo a parte” del regista Riccardo Milani, ha visitato in mattinata il centro sangrino incontrando il sindaco Angelo Caruso, presidente della provincia dell’Aquila.

Sulla scia del successo della pellicola che ha debuttato nei cinema italiani lo scorso 28 marzo, ambientata tra i piccoli borghi delle aree interne d’Abruzzo, in molti hanno notato l’analogia tra la città di Castel di Sangro e l’immaginario centro di Castel Romito, il cui burbero sindaco Ezechia è interpretato da Sergio Meogrossi.

L’artista è stato accolto dal sindaco di Castel di Sangro, a cui è ispirato il suo personaggio, nel suggestivo scenario del Museo Civico Aufidenate, presso il Convento della Maddalena.

Nel corso di un di divertito e scherzoso confronto tra primi cittadini in cui Meogrossi è tornato a vestire i panni di Ezechia indossando la fascia tricolore, il sindaco Angelo Caruso si è congratulato con l’attore per l’interpretazione ed ha annunciato la partecipazione dell’artista in una prossima rappresentazione teatrale che si terrà proprio presso il Museo Aufidenate, nell’ambito degli eventi culturali previsti nel cartellone estivo di Castel di Sangro.