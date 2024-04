RICONOSCIMENTO A FOODITALIA GROUP: LE CONGRATULAZIONI DEL COMUNE DI MANOPPELLO

MANOPPELLO – Sostenibile, innovativa, attenta all’ambiente. Con un nuovo importante riconoscimento, ricevuto nel corso dell’evento internazionale Cosmofarma Exhibition, che si è tenuto nei giorni scorsi a Bologna, la FoodItalia Group di Manoppello (Pescara) si conferma un’azienda non solo leader nel settore alimentare, ma anche un’impresa capace di distinguersi per le buone pratiche industriali volte a ridurre concretamente l’impatto ambientale.

“Rivolgiamo le più vive congratulazioni alla FoodItalia Group per il riconoscimento ricevuto a Bolognafiere distinguendosi per l’utilizzo di impianti fotovoltaici, fototermici e sistemi di fitodepurazione delle acque reflue – hanno detto il sindaco Giorgio De Luca e il presidente del Consiglio Comunale Davide Iezzi – Insediata dal 2004 su via Tinozzi, l’impresa che produce alimenti innovativi a ridotto apporto di carboidrati, ricchi di fibre, proteine e principi attivi, è una realtà che crede nel legame con il territorio e che compete con successo sul mercato globale grazie all’intuito, al talento e alla capacità d’innovare dei suoi soci. Come Amministrazione, negli anni – hanno aggiunto De Luca e Iezzi – abbiamo sempre cercato di sostenere tutte le imprese che hanno scelto di insediarsi sul territorio anche, per esempio, con interventi sulla viabilità di raccordo, come quello, ormai completato grazie a fondi APQ 7, che favorisce transitabilità e sicurezza dell’aree industriali che insistono su via Tinozzi e zone limitrofe”.

Solo tre anni fa, sempre alla fiera del settore farmaceutico di Bologna, FoodItalia Group che produce a Manoppello prodotti a ridotto apporto di carboidrati, ha ricevuto il premio Innovation & Research Award 2021 per la sua costante ricerca di innovazione nel settore alimentare, facendosi conoscere anche per aver sviluppato una linea di prodotti dedicati alle patologie genetiche rare.