ELEZIONI, MELONI: “FDI FORZA TRAINANTE CENTRODESTRA, RIFLETTERE SU SOSTEGNO A GOVERNO”

ROMA – “Il fatto che oggi Fratelli d’Italia sia la forza traino di centrodestra è un’indicazione della chiarezza del posizionamento”.

Lo ha detto la leader FdI, Giorgia Meloni, commentando i risultati delle Amministrative nella sede del partito.

Quello che emerge “è un risultato importante. Avviso ai naviganti: è una indicazione chiara dagli elettori di centrodestra che vogliono una coalizione unita e chiaramente alternativa alla sinistra”.

“Il M5s non raggiunge la doppia cifra: è in forte calo. Anche dove cambia pelle la situazione è compromessa: dobbiamo riflettere che la prima forza in Parlamento non esiste più nel Paese. Anche questa autorevolezza di Draghi con questo spread non sia tale. Questo voto ci interroga, lo dico agli alleati, se bisogna sostenere Draghi e questo Parlamento. C’è una maggioranza distante dal Paese”.