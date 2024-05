ELEZIONI PESCARA: PD, MASTRANGELO, SBARAGLIA E KHAMAS APRONO CAMPAGNA ELETTORALE

PESCARA – “Grande partecipazione alla presentazione del programma dei candidati al consiglio comunale: per il lavoro di giorno e di notte con coworking e grandi eventi, l’innovazione tecnologica per i servizi al cittadino, la sicurezza e il sociale, una città femminista e inclusiva, il diritto alla casa e allo studio come strumento per far restare le giovani generazioni”.

È quanto si legge in una nota del Pd in merito all’incontro che si è tenuto ieri, venerdì 3 maggio, al Parco “De Riseis” a Pescara, con Claudio Mastrangelo, Silvia Sbaraglia e Yasmeen Khamas che si sono presentati alla città per aprire la loro campagna elettorale come candidati del Partito Democratico per Carlo Costantini sindaco.

All’iniziativa, aperta da Alessandro Capodicasa dei Giovani Democratici, hanno preso parte le candidate alle elezioni europee del PD Lucia Annunziata e Manola Di Pasquale, il senatore Michele Fina, il candidato a sindaco Carlo Costantini, i consiglieri regionali Antonio Blasioli e Luciano D’Amico, i segretari del partito Daniele Marinelli, Nicola Maiale, Antonio Caroselli, il consigliere regionale ed ex sindaco Marco Alessandrini, l’ex deputato Gianni Melilla, il segretario regionale dei Giovani Democratici Saverio Gileno ed il presidente dell’ARCI Abruzzo Antonio Tiberio.