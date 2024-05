EUROPEE: MARTI (LEGA), “CAMBIARE L’UE, BATTAGLIE PER IL SUD E IL PAESE”

ROMA – “È necessario cambiare questa Europa e tornare al sogno dei padri fondatori che immaginavano un’opportunità di crescita, non una gabbia burocratica tesa a vincolare e condizionare lo sviluppo di tutti per favorire quello di pochi. Occorre evidenziare i limiti di questa Europa e agire concretamente per il futuro del nostro Paese. La mia candidatura alle prossime elezioni europee dell’8 e 9 giugno per rappresentare in Europa la voce del Sud. Il mio impegno sarà massimo per portare avanti con forza in Ue le battaglie per i pugliesi e per tutto il Meridione, affinché ci sia più Italia in Europa e non viceversa”.

Lo dichiara il senatore della Lega e candidato alle prossime elezioni europee per la circoscrizione meridionale, Roberto Marti, in occasione della Giornata dell’Europa 2024.