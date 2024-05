GIUNTA ABRUZZO: PROGRAMMAZIONE PSC, QUALITA’ ACQUE BALNEAZIONE, VARIAZIONE BILANCIO, I PROVVEDIMENTI

L’AQUILA – La Giunta regionale, presieduta oggi dal vice presidente, Emanuele Imprudente, su proposta del presidente Marco Marsilio, in merito al Piano Sviluppo e Coesione Abruzzo 2000-2020, ha proceduto alla riprogrammazione delle risorse del PSC Abruzzo- Fondo di Sviluppo e Coesione, sezione ordinaria, per un totale di € 2.500.000,00 a favore dell’intervento di assistenza tecnica del PSC per supportare tutte le attività legate alla realizzazione, valutazione e comunicazione del PSC Abruzzo 2000-2020 e all’avvio della programmazione FSC 2021-2027 di cui all’Accordo sottoscritto lo scorso 7 febbraio 2024 con il Governo Nazionale e approvato dal CIPESS.

Riprogrammate anche le risorse del PSC Abruzzo- Fondo di Sviluppo e Coesione, sezione ordinaria per un totale di € 1.000.000,00 a favore dell’intervento World skate games 2024.

Su proposta del vice presidente, Emanuele Imprudente, nell’ambito della definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché le modalità e specifiche tecniche di recepimento della direttiva europea relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione, via libera agli adempimenti regionali sulla qualità delle acque di balneazione per la stagione 2024 ed alle risultanze dei campionamenti dell’anno 2023.

Su proposta dell’assessore al Bilancio, Mario Quaglieri, in relazione al Bilancio di previsione finanziario 2024-2026, approvata la variazione n. 4 del 2024 per l’iscrizione di entrate e di spese derivanti da assegnazioni vincolate:

1) Erogazione alle Aziende per il Diritto agli Studi Universitari del gettito della tassa regionale per il Diritto allo Studio Universitario. € 500.000,00

2) PNRR – Attivazione e potenziamento CSIRT regionali per il rafforzamento delle capacità di prevenzione, gestione e risposta degli incidenti informatici. € 1.499.904,60

3) PNRR – Cultura 4.0. Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale. € 1.290.847,51

4) Interventi per la tutela delle acque interne. Recuperi relativi a fondi vincolati. € 6.905,28

5) Convenzione tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Regione Abruzzo ed il Consorzio per lo Sviluppo industriale dell’area Chieti-Pescara. € 7.000.000,00

6) FSC 2004-2020. Riprogrammazione per cofinanziamento degli accordi per l’innovazione, accordi di programma, contratti di sviluppo. € 6.000.000,00

7) FSC 2007-2013. Riprogrammazione per cofinanziamento degli accordi di innovazione e contratti di sviluppo. € 4.787.198,51

8) FSC 2014-2020 – Progetto DarkSide-20K. € 2.000.000,00

9) Fondo complementare al PNRR. Riqualificazione alloggi Edilizia Residenziale Pubblica ERP. € 24.446.130,70

10) Attuazione programma degli interventi di manutenzione idraulica per la messa in sicurezza del territorio regionale. € 1.260.000,00

11) PNRR – Potenziamento dei centri per l’impiego. € 4.695.024,08

12) Fondo nazionale per il monitoraggio e la gestione dei siti Natura 2000. € 257.230,46

13) Indennizzi da interventi di trasformazione del bosco L.R. 3/2014. Rifacimento metanodotto Ravenna-Chieti nel tratto dei Comuni di Colonnella, Alba Adriatica e Martinsicuro. € 105.677,00

14) Indennizzi da interventi di trasformazione del bosco L.R. 3/2014. Intervento di consolidamento movimento franoso autostrada A14 nel Comune di Morro d’Oro. € 4.302,85

15) Maggiori spese dovute all’emergenza Covid affrontate dall’ARIC. € 423.931,70

16) Incentivi per le funzioni tecniche art. 45 D. Lgs. 36/2023. € 20.000,00

17) PAR FSC 2007-2013. Realizzazione di interventi in materia di rischio idrogeologico (e ciclo idrico integrato). € 1.254.431,59

18) Fondo Unico Nazionale per il Turismo di parte corrente – FUNT. € 1.177.500,00

Sempre su iniziativa dell’assessore, Mario Quaglieri, sulla base della legge regionale del 25.10.1996 n.96, i Comuni di Bolognano e Carpineto della Nora sono stati autorizzati alla riserva di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica, nella disponibilità del medesimo Comune, da assegnare per far fronte a situazioni di emergenza abitativa.

Su proposta dell’assessore alle Attività Produttive e Lavoro, Tiziana Magnacca approvato un avviso pubblico di importo pari ad € 335.994,00 relativo a progetti per la realizzazione di interventi di formazione aggiuntiva in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in attuazione dell’accordo quadro di collaborazione tra Inail e la Conferenza delle Regioni.

Su proposta dell’assessore alla Salute Nicoletta Verì rinnovato l’accreditamento al Laboratorio Analisi IULIUS SRL che si trova a Tortoreto per l’erogazione di prestazioni di medicina di laboratorio ambulatoriale.

Approvati i documenti trasmessi dal Centro regionale sangue, predisposti di concerto con i rappresentanti delle Associazioni e Federazioni di donatori di sangue e della CRI riconosciute a livello regionale, con i Direttori delle strutture trasfusionali delle aziende sanitarie e con il Dirigente del Servizio Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale – Innovazione e Appropriatezza. L’Obiettivo prioritario del Sistema Trasfusionale è garantire l’autosufficienza regionale di sangue, di emocomponenti e di plasmaderivati per le strutture sanitarie pubbliche e private attraverso la donazione volontaria e non remunerata, con il contributo fondamentale delle associazioni e federazioni dei donatori di sangue. L’autosufficienza di sangue costituisce un adempimento regionale obbligatorio, ai fini dell’erogazione delle prestazioni ricomprese nei LEA e, pertanto, sottoposto ad azione di monitoraggio attraverso il Comitato permanente per la verifica dell’erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza.

Su proposta dell’assessore alla Formazione Professionale, Istruzione,Beni e Attività Culturali e di Spettacolo, Roberto Santangelo, recepiti i requisiti e gli standard minimi per il riconoscimento e l’accreditamento degli ITS Academy quale condizione per l’accesso al Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, stabiliti a livello nazionale con apposito decreto del Ministro dell’istruzione.