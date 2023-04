IL 25 APRILE A NAVELLI: NUOVA EDIZIONE DEL LIBRO “UN RAGAZZO EBREO DIETRO LE RETROVIE”

NAVELLI. Una nuova edizione del libro “Un ragazzo ebreo nelle retrovie”, di Luigi Fleischmann, sarà presentata nella sede del comune di Navelli martedì 25 aprile alle ore 17.30.

La nuova edizione, curata da Claudio Facchinelli, prevede letture di alcune pagine da parte del professore Marco Valeri e sarà al centro di un incontro per onorare la memoria nel giorno della Liberazione.

“Vogliamo contribuire alle celebrazioni del 25 aprile”, ha detto il sindaco di Navelli Paolo Federico, “dando nuova linfa ad un volume che ripercorre, con gli occhi di un adolescente, le vicende legate alle cruciali giornate che vanno dal settembre 1943 sino al 21 giugno del 1944 nel nostro territorio”. Il volume, giunto alla seconda edizione, muove dal diario tenuto dal sedicenne Luigi Fleischmann che osserva e annota, con lo sguardo ingenuo ma attento di un’adolescente, le vicende quotidiane e gli avvenimenti bellici, scanditi dal volgere delle stagioni e dalle incursioni dell’aviazione alleata. La cronaca che ne viene fuori rappresenta uno spaccato fedele delle vicissitudini della famiglia Fleischmann internata a Navelli, di quelle di altri ebrei, di alcuni confinati politici e non mancano colpi di scena come gli interventi dei carabinieri per salvare vite umane. Il tutto per consegnare pagine di storia valide a fare memoria e a capire il presente del territorio”.

“Infine ricordiamo che, grazie agli scritti di Fleischmann, lo scorso anno Mario De Nardis, Maresciallo dei Carabinieri in servizio a Navelli all’epoca dei fatti, e Pancrazio De Laurentis, allora Sindaco di Carapelle, sono stati accolti nello Yad Vashem “Giusti fra le Nazioni”.