ILLEGITTIMO LICENZIAMENTO FARMACISTA SPAZIO CONAD L’AQUILONE, ESULTA VIVARELLI (FESICA-CONFSAL)

L’AQUILA – Il sindacato Fesica-Confsal dell’Aquila, dopo un anno di battaglia, ha portato a casa un’importante vittoria per la farmacista licenziata dal punto vendita Spazio Conad del centro commerciale l’Aquilone. “Si tratta di un licenziamento che abbiamo sempre considerato illegittimo – afferma Marcello Vivarelli, segretario provinciale Fesica-Confsal di L’Aquila e Teramo – e che è stato considerato illegittimo anche dal giudice del lavoro. Abbiamo difeso, in totale solitudine, una lavoratrice che per anni non ha avuto il giusto inquadramento contrattuale e quindi salariale, essendo stata inquadrata addirittura con delle mansioni più basse, il tutto in un contesto in cui la nostra sigla sindacale è mai stata tollerata, né ricevuta”.

“La direzione di Roberto Canu, però, dopo anni di attesa per un colloquio con Fesica-Confsal mai avvenuto, è stata costretta ad attivare la conciliazione in sede sindacale per evitare ulteriori situazioni negative davanti al giudice del lavoro – prosegue il sindacalista aquilano –. Il risarcimento non cancella anni di lavoro non pagato nel giusto modo, ma è comunque la vittoria di un debole contro chi è forte, cioè il padrone”. “Mi aspetto, dopo tanti appelli ignorati, che la sede centrale di Monsampolo del Tronto intervenga una volta per tutte per mettere fine a problematiche che purtroppo continuano a creare un brutto clima per i lavoratori e le lavoratrici del punto Conad l’Aquilone”, conclude Vivarelli.