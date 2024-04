INCENDIO NELLA NOTTE FRA TERAMO E TORRICELLA SICURA: VENTO OSTACOLA LO SPEGNIMENTO

TERAMO – I vigili del fuoco stanno lavorando per soffocare un incendio, difficile da tenere sotto controllo e molto esteso, tra Teramo e Torricella Sicura, a Colle Monsignore: il vento ostacola le operazioni si spegnimento. Le cause delle fiamme divampate nella notte sono ancora ignote ma per fronteggiarle in modo efficace è necessario l’intevento di mezzi aerei altrimenti si rischia una ulteriore espansione. Timori anche per il focolaio nell’area della cona e Fonte Baiano. Gravissimi i danni ala vegetazione.