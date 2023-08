INCIDENTE AGRICOLO A LORETO APRUTINO, SBALZATO DA TRATTORE: GRAVE 29ENNE

LORETO APRUTINO – Un grave incidente agricolo si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi in contrada Poggioragone di Loreto Aprutino, nel pescarese, dove un uomo di 29 anni è rimasto ferito mentre stava effettuando dei lavori su un terreno.

Secondo le prime informazioni il 29enne mentre era intento a lavori agricoli, per cause in corso di accertamento sarebbe stato sbalzato dal trattore su cui si trovava.

Una volta scattato l’allarme sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno stabilizzato e intubato il giovane che è stato poi caricato sull’elisoccorso per il trasferimento in codice rosso all’ospedale civile Santo Spirito di Pescara.

Dell’accaduto e della ricostruzione dei fatti si stanno occupando i carabinieri.