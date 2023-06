INCIDENTE AGRICOLO NELLE CAMPAGNE DI PENNE: MUORE DONNA DI 67 ANNI

PESCARA – Una 67enne di Pescara è morta nel pomeriggio a seguito di un incidente agricolo avvenuto nelle campagne di Penne, in contrada Collalto.

Poco chiara, al momento, la dinamica dei fatti, su cui sono al lavoro i carabinieri.

Secondo le prime informazioni, la donna, per cause in corso di accertamento, sarebbe caduta da un cassone collegato ad un trattore guidato da un’altra persona.

Sul posto, oltre ai militari dell’Arma della locale Compagnia, sono intervenuti il 118, anche con l’eliambulanza, e i Vigili del Fuoco.

La salma della donna è a disposizione dell’autorità giudiziaria.