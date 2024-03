INI CANISTRO: AL VIA IL MERCATINO DI PASQUA CON OPERE REALIZZATE DAGLI OSPITI DELLA RSA

CANISTRO – Un’esposizione di opere pasquali realizzate dagli ospiti della Residenza sanitaria assistenziale (RSA) con il supporto dei terapisti occupazionali e dell’equipe sanitaria della struttura.

È l’iniziativa organizzata dall’INI Canistro, struttura marsicana del Gruppo INI, per la Pasqua 2024. Le opere sono state realizzate nelle scorse settimane nell’ambito dei laboratori nei quali quotidianamente i terapisti occupazionali dell’INI Canistro coinvolgono e intrattengono gli ospiti della RSA.

“I nostri ospiti sono molto attivi nel partecipare ai laboratori ludico ricreativi che proponiamo loro e rispondono sempre con grande partecipazione ed entusiasmo, mettendo in opera fattivamente i propri talenti e la propria creatività – spiega Annalisa Venditti, psicologa della RSA INI Canistro – La gratificazione di vedere in esposizione ciò che hanno creato con le loro mani e anche la soddisfazione di saperle acquistate (le opere infatti possono anche essere acquistate) è per loro, e anche per noi, un piacere enorme”.

“Accogliamo oltre 50 ospiti nella RSA di Canistro – spiega Elena Crispi, coordinatrice della RSA – che vivono e convivono in grande armonia e serenità. E questo è merito di tutto il team di operatori e terapisti, davvero straordinari, che ha saputo creare un ambiente confortevole e a misura delle necessità degli ospiti”.