LA GUERRA VISTA DA UN ARTISTA: L’UCRAINO PETRO RYASKA OSPITE A FONTECCHIO PRESENTA SUE OPERE

L’AQUILA – Oggi pomeriggio alle 18 presso la Biblioteca comunale di Fontecchio si svolgerà la presentazione del lavoro dell’artista ucraino Petro Ryaska parte del programma di residenze organizzate dalla Fondazione Maxxi in collaborazione con il Comune di Fontecchio e la Fondazione Imago Mundi con il sostegno del Ministero della Cultura Italiano.

La presentazione si concentra sulle pratiche artistiche rurali, sulla pratica organizzativa e curatoriale, in particolare la residenza artistica rurale “Cows plow” e sull’esperienza della residenza Sorry No Rooms Available con particolare attenzione al lavoro durante la guerra russo-ucraina dopo il 2022.

Petro Ryaska, vive e lavora nella regione della Transcarpazia, Ucraina. Artista interdisciplinare, pratica pittura, disegno, performance, poesia visiva, testi, video e wushu tradizionale. Impegnato in pratiche curatoriali e non, conduce la propria ricerca etnografica. Ricerca il tema del tempo, credendo che siamo ciò che investiamo il nostro tempo.

Pensa all’identità, è interessato alle relazioni di genere e all’arte critica. Il tema dello sport e dello sport nell’arte, l’arte nelle mani degli imperi del passato e del presente.