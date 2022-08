L’AQUILA, INCIDENTE AGRICOLO A MONTICCHIO: GRAVE 81ENNE TRAVOLTO DA MOTOZAPPA

L’AQUILA – Gravemente ferito dopo essere stato travolto dalla motozappa che stava manovrando in un campo di sua proprietà nella frazione aquilana di Monticchio.

Ore di apprensione per un agricoltore 81enne, ex titolare di una pizzeria alla periferia dell’Aquila.

L’incidente, come riporta Il Centro, si è verificato ieri intorno alle 10.45. Il pensionato stava fresando il terreno in vista delle nuove semine stagionali quando, forse per una manovra errata, gli arti inferiori sono rimasti incastrati nelle lame

Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco che ha impiegato diverso tempo per liberarlo. L’uomo è stato quindi trasportato prima al pronto soccorso del “San Salvatore” e subito dopo in sala operatoria. La prognosi resta riservata e saranno decisive le prossime ore per avere un quadro clinico più preciso.