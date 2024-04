L’AQUILA – Incidente questa mattina all’Aquila, lungo la statale 17, nei pressi del bivio per Pianola: per cause ancora in corso di accertamento, un motociclista è finito a terra dopo essersi scontrato con un’auto.

Ferito l’uomo alla guida della moto ma le sue condizioni non desterebbero preoccupazione.

Sul posto la polizia municipale e i soccorritori del 118.