L’AQUILA: RISTORANTE SPAPIZAR SBARCA IN CENTRO, NEI LOCALI EX-MAGAZZINI ODDI IN VIA SALLUSTIO

L’AQUILA – Sono sempre più insistenti le voci secondo cui il noto ristorante “Spapizar” dell’Aquila potrebbe sbarcare in centro storico, nei locali che furono dei Magazzini “Oddi”, in Via Sallustio.

I locali, di circa 300 metri quadrati, ospiterebbero così il brand di successo dell’imprenditore aquilano Roberto Tomei, titolare, oltre che di Spapizar, dell’hotel La compagnia del viaggiatore, come Spapizar sulla strada statale 80, e del My suite, albergo alle porte della città, poco distante dal casello dell’Aquila ovest, rilevato dalla famiglia Quaianni e che dispone di 54 camere, ristorante, bar e due sale riunioni. Il My suite, con la proprietà di Quaianni si chiamava hotel Amiternum ed è stato ceduto al gruppo Tomei per 2,3 milioni di euro.

La posizione della nuova location è nella parte alta via Sallustio e quindi di fatto nel cuore del centro storico dell’Aquila. Il locale, da quanto si apprende, sarà molto capiente e curato in ogni dettaglio. Oddi prima del terremoto del 2009 era un grande e storico negozio di articoli da regalo.

Si tratterebbe dell’ennesimo colpo dell’imprenditore aquilano, che tra “Spapizar”, La compagnia del viaggiatore” e “My suite” dà lavoro a un’ottantina di persone.