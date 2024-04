OSPEDALE DI AVEZZANO: ENTRO APRILE SARA’ ATTIVATA LA RISONANZA MAGNETICA CARDIACA

AVEZZANO – A fine aprile, all’ospedale di Avezzano (L’Aquila), verrà attivata la Risonanza magnetica cardiaca. E’ una novità assoluta per il presidio della Marsica, destinata ad arricchire, con una prestazione cruciale, il servizio di radiologia generale e interventistica, diretto dal dott. Luigi Zugaro.

Per poter fruire dell’esame strumentale gli utenti del territorio, pertanto, non dovranno più rivolgersi altrove, persino fuori regione, come accaduto finora. Nella prima fase la Risonanza magnetica al cuore sarà utilizzata per i ricoverati e, successivamente, anche per l’utenza esterna. L’esame è estremamente utile per contribuire a definire la diagnosi soprattutto nei casi più complessi che necessitano di approfondimenti.

Inoltre, entro un paio di mesi, alla radiologia generale e interventistica di Avezzano verranno fornite due nuove apparecchiature radiologiche in aggiunta a quella già in uso. La dotazione strumentale passerà così da uno a tre macchinari, dando la possibilità al servizio di aumentare notevolmente il volume di attività. Un’opportunità che permetterà di soddisfare il crescente fabbisogno di richieste dell’utenza e di aumentare il livello dell’assistenza.

“Gli investimenti e la strategia attuati in tempi rapidi dal Manager della Asl Ferdinando Romano”, dichiara Zugaro, “ci hanno permesso, in meno di un anno, di potenziare notevolmente il servizio e di portarlo a livelli molto più elevati, aumentandone il grado di attrattività”

Già nel maggio dello scorso anno furono attivate Cardiotac, la risonanza magnetica della mammella e quella multiparametrica della prostata (450 esami in 11 mesi).

La radiologia generale e interventistica attualmente esegue anche trattamenti per terapie infiltrative con guida ecografica e Tac nonché termoablazione dei tumori all’osso, procedure mini invasive che indirizzano il calore su un punto preciso per distruggere la massa tumorale.