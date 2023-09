PIOGGIA DI CONTRIBUTI REGIONALI AD ASSOCIAZIONI PER L’ORGANIZZAZIONE DI EVENTI SPORTIVI

L’AQUILA – La giunta regionale, presieduta dal vice Presidente Emanuele Imprudente, ha approvato i seguenti provvedimenti: su proposta dell’assessore Mario Quaglieri assegnati contributi a vari beneficiari, che non possono accedere alle provvidenze di cui alla Legge in materia di sport, LR n.2/2018, per l’organizzazione di eventi sportivi di rilevanza nazionale ed internazionale: un contributo di € 20.000,00 al Comune di L’Aquila (di cui € 10.000,00 per l’evento nazionale 3^ed. “Eaglexman Triathlon 2023” ed € 10.000,00 per l’evento 5^ed. “Bike Marathon Gran Sasso d’Italia”), di € 8.000,00 al Comune di Alfedena; di € 8.000,00 al Comune di Celano, di € 5.000,00 al Comune di Città Sant’Angelo; di € 5.000,00 al Comune di Collecorvino; di € 75.000,00 al Comune di Corropoli; di € 75.000,00 al Comune di Trasacco, di € 10.000,00 al Comune di Miglianico, di € 92.000,00 al Comune di Montesilvano ( di cui € 20.000,00 per l’evento mondiali di scacchi “Youth Chess Championship”, € 13.000,00 per l’evento Campionati italiani Giovanili di Aquathlon e Triathlon, € 20.000,00 per l’evento Meeting di Società della Federazione Ciclistica Italiana, € 5.000,00 per l’evento Montesilvano Futsal Cup, € 24.000,00 per l’evento Tappa Gold del Campionato Italiano di Beach Volley ed € 10.000,00 per l’evento Torneo Nazionale di Basket Federale “3×3 Italia FIP CIRCUIT”), di € 20.000,00 al Comune di Notaresco; di € 45.000,00 al Comune di Pescara (di cui € 15.000,00 per l’evento “2^ Pesgara per la legalità” ed € 30.000,00 per l’evento internazionale calcio giovanile Scudetto Cup), di € 7.000,00 al Comune di Roseto, di € 25.000,00 al Comune di Scanno ed € 22.000,00 al Comune di Ovindoli; Conferiti incarichi ad interim ai seguenti dirigenti: servizio “Beni e attività culturali” del dipartimento Sviluppo economico – Turismo – a Ester Di Cino, dirigente del servizio “vigilanza e controllo”; incarico di dirigente del servizio “Trasporto pubblico” del dipartimento Infrastrutture – Trasporti a Giovanni Marchese, dirigente del Servizio “di Supporto Economico Amministrativo”.