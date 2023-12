POSTE ITALIANE: ANCHE IN ABRUZZO APERTE LE SELEZIONI PER CONSULENTI FINANZIARI E PORTALETTERE

PESCARA – Poste Italiane seleziona nuovi profili professionali per potenziare gli organici delle molteplici strutture aziendali. Tra le posizioni attualmente aperte ci sono quelle per consulenti finanziari e portalettere, le cui ricerche sono attive su tutto il territorio nazionale e comprendono anche l’Abruzzo.

Consulenti finanziari.

Il candidato ideale in questo caso è un laureata/o o laureanda/o (triennale o magistrale), con ottime capacità di comunicazione e di relazione, interessata/o al mondo dei mercati finanziari, assicurativi e gli investimenti, predisposta/a per il lavoro in autonomia/di gruppo e per lavorare su obiettivi commerciali sfidanti e in possesso di una buona conoscenza del pacchetto Office. Costituisce un titolo preferenziali, tra gli altri, il possesso di un titolo di studio in discipline economico-giuridiche. In caso di superamento dell’iter selettivo, il candidato potrà essere assunto con un contratto di lavoro dipendente full time (36 ore settimanali su 6 giorni lavorativi) e con retribuzione commisurata al livello di esperienza maturata, secondo quanto previsto dal CCNL di Poste Italiane. Candidature entro il 15/01/2024.

Portalettere.

I requisiti per la posizione di portalettere sono il diploma di scuola media superiore con votazione minima 70/100 o diploma di laurea, anche triennale, con votazione minima 102/110, la patente di guida in corso di validità idonea per la guida dei mezzi aziendali. Non sono richieste conoscenze specialistiche. Poste Italiane offre un contratto a tempo determinato in relazione alle specifiche esigenze aziendali sia in termini numerici che di durata. La regione e le province di assegnazione saranno individuate in base alle esigenze aziendali. I candidati che saranno individuati riceveranno una mail per la somministrazione del test di selezione (ragionamento logico). Coloro che supereranno la prima fase di selezione (test attitudinale), potranno essere contattati da Poste Italiane per il completamento del processo di selezione che prevede sia la prova d’idoneità alla guida del motomezzo (che sarà effettuata su un motomezzo 125 cc a pieno carico di posta) sia un colloquio. Candidature entro il 7/01/2024.

È possibile presentare la propria candidatura tramite il sito https://www.posteitaliane.it/it/carriere.html, dove sono consultabili anche i requisiti, le informazioni sul processo di selezione e le altre posizioni aperte.

I numeri delle ultime assunzioni in Abruzzo. Tra il 2022 e il 2023 Poste Italiane ha realizzato 178 assunzioni in Abruzzo. In particolare, si tratta di 52 nuovi ingressi negli uffici postali tra operatori di sportello e specialisti di sala consulenza e 126 stabilizzazioni di portalettere con contratto a tempo indeterminato.