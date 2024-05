PREMI INTERNAZIONALI FLAIANO: TOTO HOLDING MAIN SPONSOR DELLA 51ESIMA EDIZIONE

PESCARA – Toto Holding, a capo del Gruppo industriale abruzzese, controllato dal patron Carlo Toto, sarà main sponsor della cinquantunesima edizione dei Premi Internazionali Flaiano, la manifestazione culturale in programma a Pescara, nata nel 1973 su iniziativa del giornalista abruzzese ed esperto di cultura Edoardo Tiboni per onorare il grande intellettuale pescarese Ennio Flaiano. Con l’obiettivo di riproporre la memoria e lo studio della sua opera, i Premi Internazionali Flaiano sono dedicati alla Letteratura, al Teatro, al Cinema, alla Televisione, al Giornalismo e alla Poesia.

“Toto Holding, aderendo a questa manifestazione che da più di cinquant’anni valorizza il talento e il patrimonio culturale italiano – si legge in una nota stampa della Holding – intende onorare uno dei più originali e sottili interpreti del costume italiano del Novecento. La collaborazione con la Fondazione Tiboni è una concreta manifestazione di apprezzamento per il lavoro fondamentale svolto e rappresenta la volontà di Toto Holding di sostenere l’Abruzzo non soltanto attraverso la costruzione di opere strategiche per il futuro ma anche con il supporto ad eventi capaci di proiettare il territorio su un palcoscenico internazionale”.

La rassegna, una delle più illustri del panorama culturale italiano, partita nel mese di aprile con il Festival Internazionale del Cortometraggio “Scrittura e Immagine”, dopo una serie di eventi, si chiuderà con il gran finale, il 7 luglio a Piazza della Rinascita (Piazza Salotto) con il Premio Flaiano di cinema, teatro, televisione e giornalismo. Il prossimo appuntamento in calendario è la seconda edizione del Festival di Fotografia “Flaiano fO”, che si terrà il domani e dopodomani 10 e all’Aurum di Pescara.

I Premi continueranno quindi il loro percorso il 22 giugno con il Premio Internazionale Flaiano di Poesia e il 30 giugno con il Premio Internazionale Flaiano di Narrativa e Italianistica. Il Flaiano Film Festival, diretto da Riccardo Milani, si terrà dal 1 al 6 luglio a Pescara.

Il gruppo Toto, che ha sede a Chieti, tra le altre iniziative di caratura nazionale, attraverso la controllata Strada dei Parchi Spa, gestisce le autostrade laziali ed abruzzesi A24 e A25.