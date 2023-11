PRIVATIZZAZIONE FARMACIE COMUNALI A CHIETI: SECCO NO DELLA LEGA, “SAREBBE UNA SVENDITA”

CHIETI – Il gruppo consiliare al Comune di Chieti della Lega esprime forte contrarietà all’ipotesi di esternalizzazione o più comunemente detta privatizzazione del servizio delle tre farmacie Comunali oggi in carico gestionale alla società partecipata Chieti Solidale.

“L’idea di voler dare in “gestione esterna” un servizio che è stato sempre considerato altamente redditizio per l’economia generale sia della C.S. che del Comune stesso che ha più volte beneficiato della ripartizione dell’utile proveniente proprio dalle efficienti farmacie comunali. E’ come se in una squadra che esprime il capocannoniere del campionato, vendesse il proprio il capocannoniere in pieno campionato solo ed esclusivamente per fare cassa e senza pensare all’obiettivo finale. Quindi come si sosterrà in futuro la Chieti Solidale e soprattutto che fine faranno le tante figure professionali e qualificate che operano nelle farmacie comunali ,se venissero cedute a terzi privati solo ed esclusivamente per “mettere una pezza finanziaria”?”.

“Inoltre la presenza delle farmacie comunali a Chieti, proprio per le scontistiche applicate, ha creato un vero e proprio mercato concorrenziale nel quale anche le altre farmacie private presenti in Città si collegano applicando loro stesse un buon sistema di scontistica che determina una piu’ libera scelta nell’acquisto dei prodotti da parte dell’utenza. E’ auspicabile quindi che il Sindaco Ferrara & C. trovino al più presto altre soluzioni economiche, evitando la “svendita” di beni preziosi della Città come le tre Farmacie Comunali di Filippone, Tricalle e di Chieti Scalo”.

Il Gruppo consiliare Lega Salvini -Comune di Chieti che ha preso questa posizione è formato da Mario Colantonio, capogruppo, Fabrizio Di Stefano, Liberato Aceto, Emma Letta.