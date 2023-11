PROLUNGAMENTO PISTA AEROPORTO E ASSE ATTREZZATO, D’ALFONSO: “PROGETTI GRAZIE A MIA GIUNTA”

PESCARA – “Il centrodestra abruzzese andrebbe sanzionato per appropriazione indebita: una fattispecie che, in politica, si applica a chi si auto-attribuisce la realizzazione di opere senza dire che quelle stesse infrastrutturazioni sono state progettate e finanziate da altri. Entriamo nel dettaglio di ben due casi: il prolungamento della pista dell’aeroporto e il prolungamento dell’asse attrezzato fino al porto”.

Così, in una nota, il deputato Pd Luciano D’Alfonso, già governatore della Regione Abruzzo.

PROLUNGAMENTO DELLA PISTA DELL’AEROPORTO.

“Si tratta – dice D’Alfonso – di un’opera inserita nel Masterplan Abruzzo – Patto per il Sud (Delibera di giunta regionale n. 229 del 19 aprile 2016), sottoscritto il 17 maggio 2016 tra Presidenza del Consiglio dei Ministri e Regione Abruzzo, all’epoca governata dalla giunta regionale di cui ero presidente. Per il rilancio dell’aeroporto erano previsti la riqualificazione delle aree landside e airside per 8,4 milioni di euro, oltre all’allungamento della pista di volo e il collegamento dello scalo mediante fermata ferroviaria dedicata, per complessivi 21 milioni di euro”.

PROLUNGAMENTO DELL’ASSE ATTREZZATO FINO AL PORTO

“Anche qui – aggiunge il deputato dem – parliamo di un’infrastruttura resa possibile dalla giunta regionale D’Alfonso grazie alla delibera di Giunta n. 310 del 29 aprile 2015 (riguardante “evidenza infrastrutture strategiche prioritarie per la Regione Abruzzo”) e agli accordi vincolanti firmati con Anas il 23 settembre 2015 (Protocollo d’Intesa per la costruzione, il miglioramento e la sicurezza della rete stradale nella Regione Abruzzo) per la copertura finanziaria. Infatti la delibera CIPE n.25/2016 ha approvato il Piano Operativo e lo stanziamento dei 15 milioni di euro per questo specifico capitolo”.

“Per entrambe le opere stiamo parlando di progetti finanziati sin dal 2016: il centrodestra abruzzese ha quindi impiegato 7 lunghissimi anni per aprire i cantieri che la giunta regionale di cui ero presidente ha individuato e fatto finanziare. Guarda caso, lo fa nell’imminenza delle elezioni regionali. Che coincidenza! A questi signori ricordo che la stessa giunta D’Alfonso ha impiegato meno di 2 anni per finanziare, progettare e cantierare il completamento della Fondovalle Sangro: fondi inseriti nel Masterplan (17 maggio 2016) e lavori consegnati il 22 febbraio 2018. Memoria corta? La melatonina fa miracoli, ma anche un po’ di onestà intellettuale non guasterebbe”, conclude D’Alfonso.