RAPINO’ EX GIOIELLIERE A PACENTRO: CONDANNATO A 6 ANNI

L’AQUILA – Sei anni, otto mesi e una multa da duemila euro. È questa la pena inflitta dai giudici della corte d’appello dell’Aquila a un 39enne di Sulmona, per la rapina a mano armata di Pacentro.

È stata quindi confermata la sentenza emessa, il 25 novembre 2021, dal tribunale di Sulmona.

La vicenda risale al 12 ottobre 2017. Secondo l’accusa il giovane si era introdotto a volto coperto e con una pistola in pugno, in un negozio di Pacentro di elettrodomestici, lampadari e in passato anche oro e preziosi. Minacciando i proprietari del negozio con la pistola, riuscì a fuggire con seimila euro di preziosi per poi dileguarsi fra i vicoli del paese e fuggire con una Alfa 159.

Ad incastrarlo il rinvenimento di uno zaino e di magliette d’oro sul sedile posteriore della sua auto. Sotto processo era finito un altro giovane di Sulmona, per il concorso di reato, assolto in primo grado.