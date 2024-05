SABATO COLLETTA ALIMENTARE ALLA COOP CENTRO ITALIA DI SCOPPITO PER LE FAMIGLIE BISOGNOSE

SCOPPITO – E’ prevista per sabato 11 maggio al supermercato Coop Centro Italia di Scoppito (Aq), sito in via Roma 54, una nuova raccolta alimentare organizzata dall’Associazione “Dona un pasto per la dignità O.d.v.”, in favore delle famiglie bisognose della provincia dell’Aquila.

«Saranno coinvolte per questa raccolta- dice Luigi Cordeschi Presidente dell’Associazione “Dona un pasto per la dignità Odv”- il gruppo MissiOn Amici di San Basilio e la Caritas parrocchiale della Parrocchia Santa Maria Ausiliatrice».

Gli alimenti maggiormente richiesti sono: latte a lunga conservazione, carne in scatola, legumi, olio di semi, riso bianco, pasta, zucchero, farina, tonno, passata di pomodoro, fette biscottate, omogeneizzati e alimenti per l’infanzia. «Come sempre vi chiediamo- conclude Cordeschi – un piccolo gesto per un grande aiuto».