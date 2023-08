SANREMO: LEONARDO DE AMICIS DIRETTORE MUSICALE ANCHE NEL 2024

L’AQUILA – Tornerà a dirigere, per la quinta volta consecutiva, l’Orchestra del Teatro Ariston al Festival di Sanremo e a fare da raccordo con gli altri direttori che si alternano a seconda delle canzoni in gara: Leonardo De Amicis è stato confermato direttore musicale anche per Sanremo 2024, un’edizione che sarà condotta ancora una volta da Amadeus.

Lo ha reso noto lo stesso De Amicis all’Aquila nella serata conclusiva della 729esima Perdonanza Celestiniana che vede ospite Gianni Morandi.

Nato a Corvaro, in provincia di Rieti, ma aquilano di formazione artistica, per la Rai ha realizzato le musiche dei programmi di Roberto Bolle ‘La mia danza libera’ e ‘Danza con me’. Ha curato gli arrangiamenti e diretto l’orchestra per ‘Stasera pago io’ con Fiorello (2001 e 2002). Ha poi lavorato con Carlo Conti, Raffaella Carrà, Vincenzo Salemme, Massimo Ranieri e Gigi D’Alessio.

Dal 2009 al 2015 è stato direttore artistico di ‘Ti lascio una canzone’ condotto da Antonella Clerici ed è stato direttore musicale di ‘The Voice of Italy’. Il debutto in tv nel 1999 proprio con Morandi in ‘C’era un ragazzo’. All’Aquila è apprezzato anche come direttore artistico delle ultime edizioni della Perdonanza Celestiniana e dei Cantieri dell’Immaginario.

Lo scorso febbraio, durante il Festival di Sanremo, il maestro ha indossato i gemelli con il simbolo della città dell’Aquila, un dono ricevuto dal sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, e dal vice, Raffaele Daniele, dopo la Perdonanza 2022, quella segnata dalla visita di Papa Francesco.