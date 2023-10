ALBA ADRIATICA – Drammatico incidente stradale ad Alba Adriatica in provincia di Teramo. Un giovane di 26 anni, Leonardo Ricci, è morto questa notte in un incidente con la moto avvenuto mentre stava tornando a casa dopo una serata di lavoro di un pub dove faceva il cameriere.

Secondo una prima ricostruzione della dinamica della tragedia il ragazzo si è schiantato contro un muretto in via Olimpica ed è stato sbalzato via finendo contro un albero e morendo sul colpo. Vani i soccorsi.