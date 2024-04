TARI: LIRIS, PIU’ TEMPO PER PIANI FINANZIARI E TARIFFE DEI COMUNI

ROMA – Passa dal 30 aprile al 30 giugno 2024 il termine per i Comuni per approvare i piani finanziari e le tariffe della Tari.

La commissione Finanze del Senato ha infatti approvato l’emendamento del governo al dl Superbonus che posticipa di due mesi la scadenza dei Piani economici e finanziari, votata e seguita anche dal senatore abruzzese Guido Quintino Liris che commenta in una nota: “Grazie a questo emendamento che ha reso possibile l’estensione del termine che permetterà ai Comuni di avere più tempo per elaborare le nuove tariffe (piano economico finanziario) relative alla Tari, per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi e urbani”.