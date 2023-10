TERAMO – Un uomo di 74 anni è morto in seguito ad un incidente con il trattore avvenuto nel pomeriggio, mentre era impegnato nella raccolta delle olive in un terreno in pendenza, nelle campagne di Basciano (Teramo).

L’uomo, secondo le prime informazioni dei vigili del fuoco, era su un trattore cingolato che, per cause in corso di accertamento, si è ribaltato e dopo un giro completo si è poggiato nuovamente sui cingoli.

Quando il mezzo si è rovesciato sul pendio, l’anziano è stato sbalzato dal posto di guida ed è rimasto schiacciato sotto un cingolo. Sul posto i vigili del fuoco di Teramo, che hanno estratto l’uomo dal mezzo.

Il personale sanitario del 118 non ha potuto far altro che costatare il decesso. Intervenuti anche i carabinieri per tutti gli accertamenti del caso.