A24: MANNETTI (LEGA), “ATTIVARE SUBITO TAVOLO CONFRONTO SU SVINCOLO TAGLIACOZZO”

L’AQUILA – “La risoluzione del problema dello svincolo autostradale denominato ‘Tagliacozzo’, che attualmente prevede un solo ingresso ed una sola uscita unidirezionale da Roma e verso Roma, è oggetto di una mia risoluzione finalizzata alla costituzione di un tavolo di confronto con il coinvolgimento del Ministero delle Infrastrutture, dell’Autostrada dei Parchi SpA degli enti locali interessati al fine di concertare le azioni da porre in essere e valutare la possibilità di riprendere il progetto esistente e stabilire la fattibilità dello stesso”.

Così, in una nota, Carla Mannetti, consigliere regionale della Lega: “La nota questione del casello unidirezionale che preclude l’uscita e l’entrata a chi proviene dalle province abruzzesi L’Aquila, Teramo, Chieti e Pescara- continua Mannetti- è stata portata di recente alla mia attenzione dalla pro loco di Pietrasecca che giustamente chiede che la problematica venga affrontata; l’apertura del casello nella direzione opposta andrebbe incontro alle richieste di una zona delle aree interne ricca di bellezze naturali ed artistiche e in un’ottica trasportistica andrebbe a migliorare i collegamenti della zona con L’Aquila , quale capoluogo di regione e capitale della Cultura 2026, Teramo, Chieti, e Pescara”.

“Le problematiche dei collegamenti connessi alle aree interne sono sempre state da me attenzionate perché rivestono grande importanza per la crescita del territorio e per combattere lo spopolamento”, conclude Mannetti.